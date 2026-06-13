Die Freiwilligen Feuerwehren Roith und Ebensee wurden am 13. Juni 2026 um 02:23 Uhr zu einer Personenrettung nach einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw auf der B145 alarmiert. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Freiwillige Feuerwehr Traunkirchen zur Unterstützung nachalarmiert.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte zwei schwer beschädigte Fahrzeuge vor. Aus bislang ungeklärter Ursache waren zwei entgegenkommende Pkw miteinander kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls kam eines der Fahrzeuge in Seitenlage zum Stillstand.

Die Unfallstelle wurde umgehend abgesichert und ausgeleuchtet. Parallel dazu errichteten die Einsatzkräfte einen zweifachen Brandschutz. Anschließend wurden die Unfallfahrzeuge stabilisiert, um ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen.

Bei dem Unfall wurden insgesamt sechs Personen verletzt. Drei Personen waren in den Fahrzeugen eingeschlossen, eine weitere Person war leicht eingeklemmt. In enger Zusammenarbeit der eingesetzten Feuerwehren konnten die Betroffenen unter Einsatz hydraulischer Rettungsgeräte aus den Fahrzeugen befreit werden. Anschließend wurden alle sechs verletzten Personen dem Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung übergeben.

Seitens des Rettungsdienstes standen die Notarzteinsatzfahrzeuge aus Gmunden, Bad Ischl und Vöcklabruck sowie Rettungswagen der Dienststellen Ebensee, Bad Ischl, Gmunden und Strobl im Einsatz.

Nach Abschluss der Personenrettung reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die B145 vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Nach Abschluss sämtlicher Maßnahmen konnte die Straße wieder freigegeben werden. Zum Abschluss des Einsatzes wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Roith eine Drohne eingesetzt, um Luftaufnahmen der Einsatzstelle anzufertigen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Roith, Ebensee und Traunkirchen, der Rettungsdienst mit mehreren Notarzt- und Rettungsfahrzeugen sowie die Polizei.