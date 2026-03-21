Der Verein „WIR HELFEN“ aus Neukirchen/Altmünster unterstützt im Rahmen seines 20-jährigen Bestehens sozial bedürftige Menschen in der Heizperiode 25/26 beim Antragstellen des Heizkostenzuschusses vom Land OÖ. Die Antragstellung ist von 16. März bis 15. Mai 2026 online und anonym möglich, genau hier wird bei Bedarf persönliche Hilfe angeboten, um den Zugang zur Unterstützung zu erleichtern.

Im Mittelpunkt der Initiative steht die finanzielle Entlastung von Haushalten mit geringem Einkommen. Der Zuschuss beträgt 200 Euro und kann unkompliziert beantragt werden, sofern die erforderlichen Unterlagen in Kopie vollständig vorliegen. Dazu zählen ein Ausweis, eine Kontoverbindung (IBAN), ein Einkommensnachweis aus 2025 sowie die Sozialversicherungsnummer.

„Der Heizkostenzuschuss wird ausschließlich Personen gewährt, die tatsächlich für Heizkosten aufkommen und dessen Haushalt gemeldet ist“ so der Sozialreferent Spiessberger vom Verein.

Die Einkommensgrenzen sind klar definiert, weiterhin gilt für Einpersonenhaushalte eine Obergrenze von 21.883.- Euro jährlich, während Mehrpersonenhaushalte bis zu 30.913.- Euro verdienen dürfen. Infolgedessen soll sichergestellt werden, dass genau jene Unterstützung erhalten, die sie wirklich benötigen.

Besonders hervorzuheben ist die breite Unterstützung aus der Region, zudem tragen 18 Vereine sowie zahlreiche Spender aus der Bevölkerung zum Erfolg der Aktion bei. Wie ein warmes Licht in der kalten Jahreszeit zeigt diese Hilfsbereitschaft die Stärke der Gemeinschaft. Auch Gerti und Franz Josef Posch leisten einen wertvollen Beitrag, indem sie Honig aus eigener Produktion zur Verfügung stellen, dessen Ursprung in Bienenstöcken in Gosau und Neukirchen liegt.

Neben der finanziellen Hilfe erhalten Antragsteller, die sich direkt an den Verein wenden, ein Glas Honig sowie zwei Gutscheine aus Altmünster. Diese Geste wirkt wie ein kleines Stück Wärme, das über die rein finanzielle Unterstützung hinausgeht. Hannes Sprickler vom Verein betont: „Die zu begünstigten Antragsteller müssen den Wohnsitz im Pfarrgemeindesprengel Neukirchen/Altmünster haben.“

Wer Unterstützung bei der Online-Antragstellung benötigt, kann sich direkt an Franz Spiessberger, unter der Nummer 0664/73503434 wenden, der die weitere Abwicklung übernimmt. Dabei werden alle Daten streng vertraulich behandelt, um weiterhin den Datenschutz jederzeit zu gewährleisten.

Die Initiative zeigt eindrucksvoll, wie lokale Zusammenarbeit konkrete Hilfe leisten kann. Sie verbindet finanzielle Unterstützung mit menschlicher Nähe und stärkt so das soziale Gefüge der Region.

Abschließend lässt sich sagen, dass diese Aktion nicht nur eine finanzielle Entlastung bietet, sondern auch ein starkes Zeichen der Solidarität setzt. Daher bleibt zu hoffen, dass dieses Engagement auch in Zukunft viele Menschen erreicht.