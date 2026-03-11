Wien: Bei den Österreichischen Hallen-Meisterschaften der U18 am 28. Februar und 1. März 2026 in Wien zeigte die Sektion Leichtathletik der Sportunion Gmunden mit zwei Athleten groß auf. Maximilian Prüwasser und Benjamin Gasparin-Bammer stellten sich der starken nationalen Konkurrenz und überzeugten mit persönlichen Bestleistungen sowie tollen Auftritten.

Im 60-Meter-Sprint kämpften 40 Teilnehmer um jede Millisekunde. Maximilian Prüwasser erreichte das Ziel nach 7,44 Sekunden. Diese Zeit bescherte ihm den 16. Platz in der Gesamtwertung. Nur 11 Hundertstelsekunden trennten ihn vom Finale, was die hohe Leistungsdichte verdeutlicht.

Auch Benjamin Gasparin-Bammer zeigte im Sprint eine solide Leistung. Nach einem abgebrochenen ersten Start war die Nervosität entsprechend groß, weshalb er seinen Lauf bewusst auf Sicherheit anlegte. Mit einer persönlichen Bestleistung von 7,61 Sekunden erreichte er Platz 24 im stark besetzten Teilnehmerfeld.

Maximilian übersprang im Hochsprung 1,65 Meter und belegte damit den neunten Platz, womit er hinter seinen eigenen Erwartungen zurückblieb. Beim Kugelstoßen steigerte er seine Form deutlich. Die 5-kg-Kugel landete im sechsten und letzten Versuch bei beachtlichen 13,71 Metern. Diese Weite bescherte ihm den vierten Rang, wobei ihm nur 11 Zentimeter zum Gewinn der Bronzemedaille fehlten.

Die Sportunion Gmunden darf stolz auf die Leistungen ihrer Nachwuchsathleten sein. Die Ergebnisse zeigen das große Potenzial der beiden Sportler und lassen auf weitere erfolgreiche Wettkämpfe in der kommenden Freiluftsaison hoffen.