Nachdem am 12. März der Bad Ischler Gemeinderat den ersten Bauabschnitt für die Sanierung und des Neubaus der Hauptfeuerwache Bad Ischl einstimmig beschlossen hat, fiel am Mittwoch, 18. März 2025 der Startschuss für die Bauarbeiten des „Bauteil Nord“.

Ein Teil der vor Ort befindlichen Infrastruktur, wie z.B. Straßenbeleuchtung, wurde von den Mitarbeitern des städt. Wirtschaftshofes entfernt.

In Eigenregie begannen die Mitglieder der Hauptfeuerwache Bad Ischl mit den notwendigen Rodungsarbeiten. Diese gingen auch am Donnerstag weiter und wurden am Freitag vorerst abgeschlossen.

„Wir sind sehr froh, dass die Arbeiten für den dringend notwendigen Zu- und Umbau des Feuerwehrhauses nun endlich begonnen haben. Es ist für uns auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns mit gewissen zumutbaren Arbeitsleistungen einbringen und so Geld sparen helfen. Danke an alle Kameraden, welche bei diesen ersten Arbeitsdiensten mitgeholfen haben, einige davon nahmen sich dafür sogar Urlaub bzw. Zeitausgleich! Ein großer Dank gilt auch den Privatunternehmern, welche uns dabei mit ihren Fahrzeugen und Geräten unterstützt haben. Natürlich fallen in den kommenden Monaten noch viele hunderte, wenn nicht tausende weitere Arbeitsstunden an“, so Kommandant Jochen Eisl.

Bei einer kleinen Baubeginn-Feier am Freitag lud Bürgermeisterin Ines Schiller in Anwesenheit von Feuerwehrreferent Franz Hochdaninger, Stadträtin Stefanie Reischmann, Stadtrat Karl Saller, Stadtrat Josef Loidl und Stadtrat Martin Schott, zu einer gemeinsamen Jause ein.