LAAKIRCHEN. Mit Streetwork Gmunden und dem Jugendzentrum Laakys gibt es in Laakirchen zwei verlässliche Ansprechpartner für Jugendliche abseits von Schule und Elternhaus. Bei gemeinsamen Besuchen in Mittelschule und Polytechnischer Schule Laakirchen stellten die Streetworker Andrea Cancar, BA und Stefan Grubauer sowie Laakys-Leiterin Tamara Zahrl ihr Angebot vor.

Mit ihren markanten grünen Taschen sind die Mitarbeiter von Streetwork Gmunden nicht zu übersehen, wenn sie regelmäßig am Dienstag um die Mittagszeit vor der MS Laakirchen den Jugendlichen für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen. Auch sonst sind sie häufig in Laakirchen anzutreffen oder bei Bedarf auch telefonisch erreichbar. Beim Besuch in den Laakirchner Schulklassen erzählten Andrea Cancar, BA und Stefan Grubauer, mit welchen Themen sich Jugendliche an sie wenden – von Schule, Lehrstellensuche und Beziehungsfragen bis hin zum Mobbing. Besonders wichtig: „Was ihr uns erzählt, bleibt vertraulich. Eure Sorgen und Anliegen sind uns wichtig, wir versuchen immer so gut es geht, zu helfen“, so das Versprechen der beiden Streetworker.

Laakys-Leiterin Tamara Zahrl stellte die Arbeit des Jugendzentrums vor, das während der Schulzeit an den Nachmittagen von Mittwoch bis Samstag geöffnet ist. „Bei uns kann jeder vorbeikommen, eine Anmeldung ist nicht notwendig“, lud Zahrl die Schüler ein, das Angebot der offenen Jugendarbeit im Laakys kennen zu lernen.

Streetwork Gmunden (Traungasse 5, 4810 Gmunden):

Andrea Cancar, BA – Telefon: (0699) 1777 5085

Stefan Grubauer – Telefon (0699) 1777 5084

Jugendzentrum Laakys (Danzermühl 2b, 4663 Laakirchen):