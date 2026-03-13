LAAKIRCHEN. Große Freude im Laakirchner Jugendzentrum „Laakys“ über einen ganz besonderen Besuch: Thorsteinn Einarsson schaute spontan vorbei – und hatte eine besondere Überraschung im Gepäck. Der sympathische Popstar, der mit seinem Management seit einigen Monaten in Laakirchen zuhause ist, brachte sechs Karten für sein großes Geburtstagskonzert am 28. März im Kultur- und Veranstaltungszentrum ALFA Laakirchen-Steyrermühl mit.

Die Jugendlichen waren zunächst fast sprachlos, als plötzlich ein echter Musikstar im Jugendzentrum Laakys stand. Gemeinsam mit Manager Daniel Viertbauer nahm sich Thorsteinn Einarsson Zeit für Gespräche und einen Blick hinter die Kulissen der Jugendarbeit. Dabei tauschte sich der sympathische Sänger mit Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger, Martina Mayrhofer, BA, Geschäftsführerin der Kinderfreunde Salzkammergut, Vertretern der Abteilung Kultur und Generationen der Stadtgemeinde Laakirchen und den Laakys-Betreuerinnen Tamara Zarl und Sarah Druckenthaner aus.

Auch die Jugendlichen nutzten die Gelegenheit für Fragen. Einarsson erzählte von seinem Leben als Musiker und von seiner Arbeit im neuen Studio in Laakirchen, wohin sich seine Produktion in den letzten Monaten verlagert hat. „Meine aktuelle Single Allez ist komplett in Laakirchen entstanden“, berichtete der Musiker.

Zum Abschluss des Besuchs überreichte Einarsson sechs Tickets für seine „The 30 Birthday Show“. Der Künstler, der mit seinen Konzerten normalerweise große Hallen füllt, hat sich entschieden, seinen runden Geburtstag im ALFA Laakirchen zu feiern. Die Live-Show mit zahlreichen Geburtstags-Specials ist bereits weitgehend ausverkauft – umso größer war die Freude bei den Jugendlichen, die nun gemeinsam mit einer Laakys-Betreuerin live bei diesem besonderen Konzert dabei sein können.