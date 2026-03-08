Mit Ende Februar wurde Prof. Mag. Manfred Birgel von der Schulgemeinschaft der Modeschule Ebensee in den Ruhestand verabschiedet. Nach jahrzehntelangem engagiertem Wirken hinterlässt er bleibende Spuren – sowohl im schulischen Alltag als auch bei Generationen von Schülerinnen und Schülern.

Seit 1988 unterrichtete Birgel an der Modeschule Ebensee die kaufmännischen Fächer und prägte damit maßgeblich die wirtschaftliche Ausbildung der angehenden Absolventinnen und Absolventen. Mit fachlicher Kompetenz, pädagogischem Feingefühl und großer persönlicher Einsatzbereitschaft verstand er es, wirtschaftliche Zusammenhänge praxisnah und anschaulich zu vermitteln.

In einer würdevollen Feier dankten ihm Direktor und Schüler*innentretung für sein langjähriges Wirken. Besonders hervorgehoben wurden seine fachliche Kompetenz, seine Verlässlichkeit und seine stets offene Tür für Anliegen aller Art.

Die Lehrerschaft bedankte sich in einer humorvollen Feierstunde für die langjährige gute Zusammenarbeit.

Mit Prof. Mag. Manfred Birgel verabschiedet sich in die Pension nicht nur ein ausgezeichneter Pädagoge, sondern auch ein geschätzter Kollege und ein Vorbild. Die Schulgemeinschaft wünscht ihm für den neuen Lebensabschnitt Gesundheit, Zufriedenheit und viele erfüllende Momente.