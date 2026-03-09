Obertraun; Unter dem Motto „Hui statt Pfui“ rief der Umweltausschuss der Gemeinde Obertraun auch heuer wieder zur jährlichen Seeufer- und Flurreinigungsaktion auf.

Dabei standen vor allem das Ufer des Hallstättersee und die Bereiche der Badeanlagen im Mittelpunkt. Aber auch Bachläufe und Abschnitte entlang der Rad- und Wanderwege wurden von den engagierten Helferinnen und Helfern von achtlos weggeworfenem und angeschwemmtem Müll befreit. Dank der vielen fleißigen Hände konnten zahlreiche Müllsäcke mit Abfall gefüllt werden, die anschließend vom Bauhof der Gemeinde abtransportiert wurden.

Neben den vielen freiwilligen Helfern beteiligten sich auch die Obertrauner Naturfreunde und der Reitverein tatkräftig bei der Aktion.

Umweltausschuss-Obmann Johann Schilcher bedankte sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich für ihren Einsatz im Sinne einer sauberen Umwelt. Zum Abschluss wurden die Teilnehmer vom Obertrauner Bürgermeister noch zu einer stärkenden Jause im Strandbad eingeladen!