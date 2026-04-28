Obertraun; Ihren 80. Geburtstag vollendete kürzlich Frau Eflriede Höll aus Obertraun. Im Rahmen einer kleinen Feier gratulierten der Jubilarin auch Bürgermeister Egon Höll seitens der Gemeinde Obertraun und Fritz Feuerer vom Pensionistenverband Hallstatt-Obertraun.

Herzlichen Glückwunsch an die Jubilarin auch seitens der Redaktion!