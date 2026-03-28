Vom Traunstein nicht mehr zurückgekehrt! Diese Zeile wird leider immer wieder Wunden und Leid bei den Familien und Freunden der Opfer hinterlassen. Diese Bergfreunde sind aber nicht vergessen und so wird alle Jahre den Opfern des Traunsteins in Gmunden unterm Stein gedacht. Organisator dieser Andacht ist Manfred Spitzbart von den Naturfreunden Ohlsdorf, der die Gedenkstätte beim sogenannten Gedenkstein am Fuße des Traunsteins liebevoll betreut. Die Gedenkmessse am Freitag 27.3.2026 wurde durch Mag. theol. Gerhard Pumberger aus Pinsdorf in wohl unnachahmlicher Weise geleitet. Unter den vielen Teilnehmern waren auch der Bgm. von Gmunden Stefan Krapf, die Bgm. von Ohlsdorf Ines Mirlacher mit Gatte, für das Land OÖ LH Stv. in Ruhe Franz Hiesl und Mag. Dr. Christiane Frauscher, die zu Ehren Leo Windner gekommen waren, eine große Abordnung der Bergrettung Gmunden und natürlich viele Angehörige und Freunde der Opfer. Musikalisch wurde der Gottesdienst von einer Abordnung der Energie Musikkapelle begleitet.

„So wie die tibetischen Fahnen mit Sprüchen und Symbolen fern der Heimat im WInd wehen, so sollen diese Fahnen auch hier unterm Stein sich im WInd bewegen und Ruhe, Glück und Frieden bringen“, so die Worte von Gerhard Pumberger während eine Vielzahl der Gebetsfahnen beim Gedenkstein angebracht wurden.

Mit bewegten Worten von Bgm. Mag. Stefan Krapf, der besonders seinem Onkel gedachte und Grußworte von Manfred Spitzbart wurde die Gedenkfeier mit der Landeshymne „Hoamatland“ feierlich beendet. Im Anschluss waren alle Teilnehmer zu einem Umtrunk in den Gasthof HOISN eingeladen.