Am 14.03.2026 fand der Wissenstest der Feuerwehrjugend in der Sporthauptschule Mondsee statt. Insgesamt stellten sich 675 Jugendfeuerwehrmitglieder dieser anspruchsvollen Wissensüberprüfung. 244 Jugendliche traten in der Stufe Bronze, 266 in Silber und 165 in Gold an. Unter der Leitung von Thomas Höllnsteiner, Hauptbrandinspektor und Verantwortlicher des Fachdienstes Feuerwehrjugend-Ausbildung, überprüften 47 Bewerter das Wissen der Jugendlichen in den 11 Sachgebieten. Die Jugendlichen wurden durch ihre Jugendbetreuer:innen hervorragend ausgebildet und absolvierten die Prüfungen mit Bravour.

Ein besonderer Dank gilt der Freiwillige Feuerwehr Mondsee unter der Führung von Walter Hemetsberger für die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten in der Sporthauptschule Mondsee sowie den Bewertern des Bezirk Vöcklabruck für die faire und professionelle Prüfungsabnahme.