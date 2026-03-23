Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 8. April zu einer Lesung mit Milena Michiko Flašar ein. Die österreichisch-japanische Autorin präsentiert ihre Essays „Gedankenspiele über die Einsamkeit“ – eine differenzierte Betrachtung zwischen gewählter Solitude und ungewollter Isolation.

Einsamkeit ist vielschichtig. Flašar unterscheidet präzise zwischen selbstgewähltem Alleinsein und aufgezwungener Isolation. Ihre Essays erkunden diese Grenzräume durch interkulturelle Beobachtungen: Thermalbäder in Japan, Städte in Europa, Menschen zwischen den Welten. Der Literaturverlag Droschl beschreibt das Werk als „ein kluges, persönliches und feinfühliges Buch, das einen die Welt mit anderen Augen wahrnehmen lässt“.

Milena Michiko Flašar wurde 1980 in St. Pölten geboren, studierte Germanistik und Romanistik in Wien und Berlin. Ihr Durchbruch „Ich nannte ihn Krawatte“ verkaufte über 100.000 Exemplare und stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Thomas Jarmer (Gesang, Gitarre), Christoph Jarmer (Bass) und Julian Schneeberger (Schlagzeug) – ihr Stil gilt als reduziert, poetisch und beobachtend. Für Fans von Yoko Tawada, Herta Müller und Anna Kim.

Die Autorin verbindet Vergänglichkeit mit Lebenslust, Reflexion mit scharfer Beobachtung. Ihre biculturelle Perspektive – japanische Mutter, österreichischer Vater – durchzieht das gesamte Werk. Einsamkeit wird nicht als Problem definiert, sondern als Zustand erkundet, der zwischen Kulturen unterschiedlich verstanden wird. Empathie für Randfiguren prägt ihre feine psychologische Zeichnung.

Flašars jüngstes Werk „Sterben lernen auf Japanisch“ erhielt 2025 die Buchprämie des Bundesministeriums für Kunst und Kultur. Ihr Erfolgsroman „Oben Erde, unten Himmel“ wurde 2024 mit dem Evangelischen Buchpreis ausgezeichnet. Nach Jahren intensiver Japan-Recherche kehrt sie zu essayistischen Formen zurück – konzentriert auf universelle Gefühle in kulturellen Zwischenräumen.

Die Lesung wird von Stefanie Jaksch moderiert und findet im Lesesaal des OKH statt. Erwartet werden Textpassagen aus beiden aktuellen Werken sowie Einblicke in Flašars Schreibprozess zwischen zwei Welten.

Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr, Einlass ist um 18:30 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro im Vorverkauf, 12 Euro an der Abendkassa. Tickets und weitere Infos: www.okh.or.at/programm