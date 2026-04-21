Erfolgreiches Wochenende für die SPG muki Ebensee: Mit einem Remis am Samstag und einem Sieg und Sonntag sicherten sich die Ebenseer den Vizemeistertitel in der 2. Bundesliga. Nun wartet das Relegationsduell mit dem Vorletzten der 1. Bundesliga, UTTC Salzburg.

Zum Auftakt des Wochenendes empfingen die Ballkünstler vom Traunsee den bereits feststehenden Meister aus Wiener Neustadt. Dieser trat ohne seine Nummer eins, Christoph Simoner, an, der in der gesamten Saison ohne Niederlage geblieben war. Dank starker Auftritte von Ivan Karabec erspielte sich Ebensee eine 5:3-Führung. Das letzte Einzel des Tages sorgte nochmals für großartige Stimmung in der vollen Halle. Karabec musste sich jedoch nach grandiosem Kampf und tollen Ballwechseln Marius Mandl im entscheidenden fünften Satz mit 10:12 geschlagen geben. Im Doppel erwiesen sich dann Mandl und David Ye zu stark für Karabec und Lionel Stift, sodass am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden zu Buche stand – und ein Punkt, der sich für Ebensee noch als äußerst wertvoll erweisen sollte.

Am Sonntag stand im oberen Playoff der 2. Bundesliga schlussendlich der siebte und letzte Spieltag an. Der Meister stand mit Wiener Neustadt schon fest, doch mit Ebensee, Feldkirchen und Alt-Erlaa gingen drei Mannschaften punktegleich und mit Aufstiegshoffnungen in die letzte Runde. Für die „Mukis“ stand das direkte Duell mit Feldkirchen an, während Alt-Erlaa zeitgleich in Kapfenberg gefordert war. Das Ebenseer Trio ließ sich jedoch keinen Druck anmerken: Karabec und Martin Bäuerle gewann ihre Auftaktpartien souverän mit 3:0. Lionel Stift hatte anschließend die Gelegenheit, früh für klare Verhältnisse zu sorgen, verlor jedoch im Duell der Nachwuchsspieler trotz großer Führung noch mit 2:3 gegen Bela Csomor. Dieser entschied auch sein nächstes Spiel gegen Karabec mit 3:2 für sich und hielt Feldkirchen damit im Aufstiegsrennen. Schließlich gelang es Bäuerle, der am Sonntag mit drei Einzelsiegen erneut groß aufspielte, den Lauf des jungen Feldkirchners zu stoppen. Zum Helden des Wochenendes avancierte letztlich Paralympics-Sieger Karabec. Der tschechische Legionär bestritt beim Stand von 5:3 für Ebensee wieder das letzte Einzel und wieder musste er in den entscheidenden fünften Satz. Dieses Mal war das Glück aber auf Seiten von Karabec. Mit seinem 3:2-Erfolg über Valentin Huber sicherte er Ebensee nicht nur drei Punkte, sondern auch den Vizemeistertitel sowie die Chance auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Am 2. Mai kommt es um 18:00 Uhr im Schulzentrum in Ebensee zum Hinspiel gegen die zweite Mannschaft von UTTC Salzburg. Das Rückspiel folgt sogleich am nächsten Tag um 14:00 Uhr im Sportzentrum Salzburg Mitte. Die „Mukis“ hoffen auf zahlreiche Unterstützung, um zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt zu machen.