Am Freitagnachmittag kam es auf der B145 in Bad Goisern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinbus. Zwei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich in der Ortschaft Anzenau. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten ein Pkw und ein Kleinbus miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert.

Zwei Personen verletzt

Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung von zwei Unfallbeteiligten. Anschließend wurden die Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auf Anforderung der Polizei wurden die Feuerwehren Weißenbach und Bad Goisern zu den Aufräumarbeiten alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und entfernten Fahrzeugteile von der Fahrbahn. Während ein Fahrzeug per Muskelkraft von der Straße geschoben werden konnte, musste der schwer beschädigte Kleinbus mit dem Bergekran der Feuerwehr auf die Fahrbahn gehoben werden. Anschließend wurde das Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen abtransportiert, berichtet die Feuerwehr Bad Goisern.