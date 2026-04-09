Das Bad Ischler Feuerwehrmuseum, welches sich im ehemaligen Autohaus Weinzierl (Kaiser-Franz-Josef-Straße 18) befindet, öffnet am Freitag 10. April wieder regelmäßig seine Pforten.

Während der Öffnungszeiten Freitag und Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr können Sie die Geschichte des Ischler Feuerwehrwesens hautnah miterleben. Die heurige Museumssaison endet am 24. Oktober 2026.

Der Eintritt ist wieder freiwillige Spende.

Der Kontakt für nähere Informationen, sowie Anmeldungen zu Gruppenführungen (ab 10 Personen) außerhalb der Öffnungszeiten: 06132/ 301 1166.

Das Ischler Feuerwehr-Museums-Team freut sich wieder herzlich auf Ihren Besuch.