Am Samstag heulten in der Gemeinde Sankt Lorenz die Sirenen. Um 11.01 Uhr wurden die Feuerwehren St. Lorenz und Keuschen alarmiert. Bei der Zufahrt zum Austria Camp im Bereich Achort brannte ein Boot.

Einsatzleiter Florian Schallauer berichtete von der Lage bei Eintreffen: „Das Boot stand bei unserem Eintreffen bereits in Vollbrand, dunkler Rauch stieg über den Mondsee auf. Die raschen Löschversuche der Anrainer mit Feuerlöscher und Gartenschlauch, haben leider nicht gefruchtet!“

Rascher Löscherfolg der Feuerwehr

Die Atemschutzträger der Feuerwehren führten einen Löschangriff mit zwei Rohren vor. Durch den raschen Einsatz konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Boote im Winterlager verhindert werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Boot mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert.

Übergreifen der Flammen auf PKW verhindert

Im Zuge der Löscharbeiten meldete sich ein Urlaubsgast, mit der Information das sein Auto von den Flammen beschädigt wurde. Der raschen Reaktion des Urlaubsgastes – er fuhr mit dem Auto aus der Gefahrenzone – konnte ein zusätzlicher PKW Brand verhindert werden.

Der Einsatz für 39 Einsatzkräfte von zwei Feuerwehren und Polizei konnte nach knapp 1,5 Stunden beendet werden. (Fotos: Stoxreiter/Ebner)