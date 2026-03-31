Vom 23.03.2026 bis 28.03.2026 fand in Frankenburg der alljährliche Maschinisten-Lehrgang statt. In insgesamt drei intensiven Ausbildungstagen wurden 43 Teilnehmer und Teilnehmerinnen umfassend auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit als Maschinisten im Feuerwehreinsatz vorbereitet.

Der Lehrgang begann am ersten Abend mit der Vermittlung aller relevanten theoretischen Grundlagen im Lehrsaal. Am Mittwochabend folgte der Einstieg in die praktische Ausbildung, zunächst im Trockenbetrieb in der Fahrzeughalle. Der Höhepunkt der Ausbildung war die Nasspraxis am Samstag, bei der die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihr erlerntes Wissen und Können unter realistischen Bedingungen unter Beweis stellen konnten. Dabei wurden bewusst verschiedene Fehler in der Saugleitung und an der Pumpe eingebaut, die von den Teilnehmern erkannt und behoben werden mussten. Zusätzlich standen eine Wasserförderung sowie mehrere Pumpenprüfungen auf dem Ausbildungsplan. Zum Abschluss des Lehrgangs wurde eine Wissensüberprüfung durchgeführt, die von allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen erfolgreich bestanden wurde.

Ein besonderer Dank gilt Hauptbrandinspektor des Fachdienstes Armin Lenz sowie seinen 10 Ausbildern, die diese Ausbildung wie gewohnt hervorragend organisiert und durchgeführt haben. Ebenso bedanken wir uns herzlich bei der Feuerwehr Frankenburg für die Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie bei allen beteiligten Feuerwehren, die den Lehrgang mit Fahrzeugen und Gerätschaften unterstützt haben. Nur durch diese ausgezeichnete Zusammenarbeit ist es möglich, eine qualitativ hochwertige und praxisnahe Ausbildung auf diesem Niveau anzubieten.