Sigismund lernt brüten

Bilderbuch von Bettina Wagner, mit Illustrationen von Bettina Tischler

Verlag Margarete Tischler, Gols, 2026

Klappentext:

Hahn Sigismund hält sich für den Wichtigsten auf dem ganzen Hof – bis ein Unfall passiert und Henne Rosmarie ihre Eier nicht mehr selbst ausbrüten kann. Plötzlich steht die Hühnerschar vor einem Problem, das nur mit Mut, Zusammenhalt und einer ungewöhnlichen Idee zu lösen ist. Wie es dazu kommt, dass am Ende ausgerechnet Sigismund im Nest landet, erzählt Autorin Bettina Wagner in einer warmherzigen, humorvollen Geschichte. Dabei zeigt sie, wie Verantwortung wächst und man manchmal über sich hinauswächst, ohne es zu wollen.

Bettina Wagner

Mein Name ist Bettina Wagner und ich bin Autorin aus Frankenburg am Hausruck. Ich schreibe schon, seit ich schreiben kann. Bereits als Kind habe ich mir Geschichten ausgedacht und zu Papier gebracht. Mittlerweile habe ich Romane in unterschiedlichen Genres veröffentlicht, vom Krimi bis zum Liebesroman. Aber meine besondere Liebe gilt den Kinderbüchern, die in verschiedenen österreichischen Verlagen erschienen sind.

Lieferbare Bücher:

„Sonntag im Park mit Jo“, Kinderbuch, Verlag Margarete Tischler, Gols

„Lies mit Oskar“, Kinderbuch, Verlag Margarete Tischler, Gols

„Im Nebel ist alles anders“, Bilderbuch, RGV Renate Götz Verlag, Dörfles

„Emil & Minerva: Ein Alien im Hühnerstall“, Kinderbuch, RGV Renate Götz Verlag, Dörfle

„Cody May & die Frau in Schwarz“, Kriminalroman, RGV Renate Götz Verlag, Dörfles

„Sigismund lernt brüten“, Bilderbuch, Verlag Margarete Tischler, Gols