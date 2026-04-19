In der Nacht auf Sonntag hat eine 54-Jährige in Frankenmarkt einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Die Frau stand unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz eines Führerscheins.

Ermittlungen ergaben zudem, dass sie den PKW eines Nachbarn unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Die Frau wird nun wegen mehrerer Delikte angezeigt.

Der Unfall ereignete sich am 19. April 2026 gegen 00:30 Uhr im Ortsgebiet von Frankenmarkt. Die 54-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung war in einen Auffahrunfall mit Sachschaden verwickelt. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Zweitbeteiligten und dessen Mitfahrern verließ sie die Unfallstelle, ohne ihre Daten bekanntzugeben.

Lenkerin entfernte sich vom Unfallort

Die Frau entfernte sich fluchtartig in Richtung Pöndorf. Kurz darauf gelang es der Polizei, ihren Aufenthaltsort auszuforschen.

Bei den ersten Erhebungen stellte sich heraus, dass die 54-Jährige den PKW eines Nachbarn ohne Erlaubnis verwendet hatte. Zudem war sie alkoholisiert und verfügte über keine gültige Lenkberechtigung. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Die Frau wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.

Quelle: LPD OÖ