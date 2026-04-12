Bad Ischl. Rajat Meissl-Warty besuchte kürzlich die 3BK der BHAK Bad Ischl und stellte sein umfangreiches Expertenwissen als Unternehmensberater der Junior Company „Trashformers“ zur Verfügung. In seinem spannenden Vortrag berichtete er von seinem vielseitigen beruflichen Werdegang – vom Transportmanager und Berufssoldaten über den Eigentümer einer Reinigungsfirma bis hin zu seiner Tätigkeit als Manager bei ISS Österreich und als Unternehmensberater.

Anschaulich erklärte Herr Meissl-Warty den Weg von der ersten Geschäftsidee bis hin zur erfolgreichen Unternehmensgründung und betonte dabei insbesondere die zentrale Rolle eines gut durchdachten Businessplans sowie dessen wesentliche Inhalte. Besonders beeindruckte die Schüler*innen seine motivierende Botschaft, den Mut zu haben, Neues auszuprobieren. Dabei machte er deutlich, dass auch Scheitern ein wichtiger Teil des Erfolgs ist – entscheidend sei, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen.

Herzlichen Dank an Rajat Meissl-Warty für den inspirierenden und lehrreichen Vortrag!