Am Dienstag ist es auf der Westautobahn A1 bei Oberwang zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinbus und einem PKW gekommen. Der Kleinbus überschlug sich nach einer Kollision. Mehrere Einsatzkräfte standen im Einsatz, eine Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

Kollision mit Jausenanhänger

Der Unfall ereignete sich am 7. April 2026 gegen 05:49 Uhr kurz nach der Autobahnauffahrt Oberwang in Fahrtrichtung Salzburg. Ein PKW kollidierte mit dem Jausenanhänger eines Kleinbusses. Durch den Aufprall wurde der Kleinbus samt Anhänger gegen die Böschung geschleudert und überschlug sich.

Insassen konnten sich selbst befreien

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnten die beiden Insassen des Kleinbusses das auf dem Dach liegende Fahrzeug bereits mit Hilfe von Ersthelfern verlassen. Sie waren nicht eingeklemmt. Auch die Lenkerin des beteiligten PKW konnte ihr Fahrzeug selbstständig verlassen. Eine Person wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht.

Bergung und Verkehrsbehinderungen

Die Feuerwehr stellte den umgestürzten Anhänger sowie den Kleinbus mithilfe einer Seilwinde wieder auf. Anschließend wurde das Fahrzeug gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen geborgen. Während der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Insgesamt standen 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberwang, des Roten Kreuzes sowie der Autobahnpolizei im Einsatz, so die Feuerwehr.