„Lili in lila – Literaturliebe in der lila Literaturhöhle der Stadtbücherei Gmunden“ startet in eine neue Saison. Der erste Lesungstermin findet am 22. April 2026 statt.

Die im Vorjahr bestens besuchte Lesungsreihe „Lili in lila – Literaturliebe in der lila Literaturhöhle der Stadtbücherei Gmunden“ findet 2026 eine Fortsetzung: Beim ersten Termin – am 22. April 2026 – wird die Linzer Autorin Lisa-Viktoria Niederberger aus ihrem ersten Roman „LAHEA“ lesen.

Die Schriftstellerin, die bisher sowohl Kinderbücher als auch Essays und Kurzprosa veröffentlicht hat, wurde im Vorjahr mit dem Marianne.von.Willemer-Frauen.Literatur.Preis der Stadt Linz ausgezeichnet.

In „LAHEA“ dreht sich alles um eine visionäre Inselgemeinschaft – Ebria – in der ein neues, solidarisches Miteinander gelebt wird. Doch dieser Gesellschaft, die im Gleichgewicht mit der Natur lebt, droht Verrat und Rebellion…

Die Lesung startet um 19.00 Uhr. Moderiert wird die Veranstaltung von Melanie Jungwirth (salzi.tv). Der Eintritt ist frei. Für Snacks und Getränke ist gesorgt. Auch ein Büchertisch steht zur Verfügung und die Möglichkeit, im Anschluss an die Lesung Fragen zu stellen bzw. über Literatur im Allgemeinen zu diskutieren, ist gegeben.

Das Team der Stadtbücherei Gmunden freut sich über viele Besucher:innen.

Um Anmeldung wird, aufgrund der beschränkten Platzanzahl, gebeten: 07612/794-430, stadtbuecherei@gmunden.ooe.gv.at