BAD ISCHL. Wer eine Ausbildung im Gesundheits- und Pflegebereich anstrebt, hat am 16. April die Gelegenheit, sich umfassend zu informieren. Die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Bad Ischl lädt zu einem Infoabend ein, der Einblicke in Berufsbild, Ausbildung und Schulalltag bietet.

Der Infoabend beginnt um 18:00 Uhr und stellt die Ausbildungen der Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz ausführlich vor. In einem informativen Vortrag erfahren Interessierte alles über Inhalte, Ablauf, Voraussetzungen und berufliche Perspektiven.

Im Anschluss gibt es eine offene Gesprächsrunde sowie die Möglichkeit zu Einzelgesprächen, um persönliche Fragen zu klären.

Finanzierung und Stipendien: Beratung vor Ort

Auch das Thema finanzielle Unterstützung kommt nicht zu kurz: Eine Vertreterin der ALIS-Stiftung informiert über Stipendien und Fördermöglichkeiten – besonders interessant für UmsteigerInnen, die eine neue berufliche Richtung einschlagen möchten.

Jetzt online informieren und dabei sein

Der Infoabend bietet nicht nur wertvolle Informationen, sondern auch die Möglichkeit, direkt ins Gespräch zu kommen. Für eine optimale Planung wird um eine unverbindliche Voranmeldung gebeten. Weitere Infos zum Schulstandort, zu den Ausbildungen und zur Anmeldung finden Sie auf www.ooeg.at/pflegeausbildung

https://www.ooeg.at/bildung/ausbildung-pflegeberufe/infomoeglichkeiten