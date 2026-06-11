Bernhard Schmalnauer, Sohn des legendären Szenewirts „Bart-Sepp“, bietet seit über zehn Jahren Führungen durch seinen Casino-Keller in der Grazer Straße an und braut dort hauseigenes Bier für die Besucher. Der 500 Jahre alte Naturkeller diente in einer Größe von 1.500 m³ der Brauerei einst als Kühllager, das in die Geröllmassen der vorletzten Eiszeit geschlagen wurde. Viele spannende Geschichten ranken sich um den mittelalterlichen Keller, die Schmalnauer gerne seinen Gästen erzählt – immer Mittwoch bis Freitag um 10 und 15 Uhr. Auch WK-Obfrau Brigitte Stumpner, Stephan Unterberger, Obmann des Destinationsbeirates des Tourismusbüros Bad Ischl und TVB-Geschäftsführer Frank Jost, zeigten sich bei einer exklusiven Führung beeindruckt, die im Atelier des Kunstmalers Carlo Battisti ihren Abschluss fand. Battisti hatte als Wirkungsstätte das Cafe-Casino auserwählt, das ihm Inspiration und Heimat bot. Friederike Schmalnauer führt jeden 1. Freitag im Monat um 16 Uhr durch das Atelier. Infos und Anfragen: https://www.cafe-casino.at/