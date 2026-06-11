„Wenn das Leben Pause macht“ war das Motto eines Betriebsbesuches der etwas anderen Art. Rund 40 Unternehmerinnen aus dem Bezirk Vöcklabruck folgten der Einladung von „Frau in der Wirtschaft“ der WKO Vöcklabruck zum Kennenlernen des Bestattungsunternehmens „Herzensabschied“ in Vöcklamarkt.

Bei einer Führung durch die Firma und in einem persönlichen Impulsvortrag sprach Bestatterin Elisabeth Kienberger über Erfahrungen aus ihrer täglichen Arbeit und darüber, was Menschen in Zeiten von Verlust, Veränderung und Krisen trägt. „Menschen verschieben oft das Wesentliche – bis das Leben plötzlich Pause macht. In meinem Beruf erlebe ich jeden Tag, wie wertvoll Zeit, Gesundheit und Beziehungen wirklich sind – das gilt im Privatleben genauso wie im Firmenalltag“, sagte Elisabeth Kienberger. Im August 2025 übernahm sie die Bestattung Aicher in Vöcklamarkt unter dem neuen Namen Herzensabschied/Bestattung Kienberger. Mit einem ganz persönlichen Zugang, neuem Stil und viel Gespür führt sie das Traditionsunternehmen nun weiter. Jeanette Kosch ergänzte den Unternehmensbesuch mit einem kurzen Impuls zum Thema „Miteinander über Trauer sprechen – und wieder Freude ins Leben lassen.“

„Die Veranstaltung bot Raum für neue Perspektiven auf das Leben, das Unternehmertum und das, was am Ende wirklich zählt. Im Anschluss nutzten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit zum Austausch und zu persönlichen Gesprächen“, freut sich die Vorsitzende von „Frau in der Wirtschaft Vöcklabruck, Christine Scharmüller, über den gelungenen und wichtigen Unternehmerinnen-Abend.