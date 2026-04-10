Am Montag, 20.April trifft sich die Handarbeitsgruppe von 9:00 bis 11:00 Uhr vor der Bibliothek und häkelt Netztaschen. Jede/r ist herzlich willkommen mitzumachen, es ist keine Anmeldung erforderlich.

Am Mittwoch 22. April lädt die Bibliothek um 19:30 gemeinsam mit dem Verein Literaturschiff und der Arbeiterkammer zu einer Lesung mit Thomas Arzt und Johannes Wally, Preisträgern des AK Literaturpreises 2025 ins Bad Ischler Pfarrzentrum:

Thomas Arzt – “Irma bringt Essen”

Styroporboxen, Großstadthitze, Treppenhausgeruch: Thomas Arzt erzählt von einer jungen Kurierin bei „Essen auf Rädern“, die durch Wiener Gemeindebauten hetzt. Doch hinter der Effizienz lauern Hitze, Kürzungen, Armut und die Unsichtbarkeit von Care-Arbeit. Zwischen grantigen Türen, einem zynischen Fahrer und Uni-Druck entstehen kurze Momente echter Begegnung. Mit Sprachwitz und Tempo zeigt der Text einen Alltag zwischen Mitgefühl und Überforderung – bis plötzlich ein überraschend junger Neukunde und ein Todesfall Irmas Routine erschüttern.

Thomas Arzt, geboren 1983 in Schlierbach, Oberösterreich. Studierte Drehbuch in München und Theaterwissenschaft in Wien. Jobbte als Sozialarbeiter und Sprachlehrer. Schrieb erste szenische Texte für und mit Kindern und Jugendlichen. Entwarf 2008 sein erstes Theaterstück «Grillenparz» am Schauspielhaus Wien. 2011 wurde das viel beachtete Debüt dort uraufgeführt. Seither entstanden zahlreiche Texte für Theater im deutschsprachigen Raum, sowie Romane, Hörspiele und Essays. Für seine Arbeiten wurde er mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt erschien der Roman «Das Unbehagen» (Residenz Verlag, 2025). Thomas Arzt lebt mit seiner Familie in Wien.

Johannes Wally – „Lovely Rita“

In dieser Erzählung verwebt Johannes Wally auf kluge, ironische Weise Fragen nach Deutung, Macht, Verantwortung und Erinnerung, während eine Protagonistin alte Verstrickungen und neue Begegnungen reflektiert – ein vielstimmiger Blick auf Lebensentscheidungen und ihre Narrative.

Johannes Wally wurde 1978 in Wien geboren. Er lehrt und forscht als Senior Lecturer an der Karl-Franzens-Universität Graz am Institut für Anglistik. Wally ist Autor von zwei wissenschaftlichen Monographien sowie von zwei Romanen und einem Erzählband. Er publiziert regelmäßig in Literaturzeitschriften (z.B. LICHTUNGEN und manuskripte). Zwei Erzählungen und ein Romanauszug wurden 2021, 2024 und 2025 vom österreichischen Rundfunk (Ö1) gesendet. Seine Arbeit wurde mehrfach preisgekrönt. Zuletzt war er für den Publikumspreis des Literaturpreises der Arbeiterkammer 2025 nominiert

Die Veranstaltung wird moderiert von der Schriftstellerin, Journalistin und Literaturveranstalterin Dominika Meindl, die 2025 ihren ersten Roman veröffentlicht hat (Selbe Stadt, anderer Planet, Picus Verlag)

Karten sind in der Bibliothek, in der Salzkammergut Touristik und online unter literaturschiff.at erhältlich

Am Freitag, 24. April findet wieder die Lange Nacht der oö. Bibliotheken statt – rund 150 Bibliotheken beteiligen sich daran!

In Bad Ischl beginnt die Lange Nacht bereits um 15:00 Uhr mit einer Geschichtenzeit für 5- bis 9-Jährige. Mona Scholz hat für die Vorlesestunde mit onilo die Geschichte Theo Tonnentier und die beste Geburtstagstorte der Welt von Betina Gotzen-Beek vorbereitet. Im Anschluss gibt es wie immer die zur Geschichte passende Bastelei.

Ab 19:00 Uhr lädt die Bibliothek zu der Veranstaltung „Bibliothek trifft Heimatverein“ ein. In einem informellen Austausch geht es um gegenseitiges Kennenlernen, Einblicke in die jeweiligen Anliegen und Tätigkeiten, Entdecken von Synergien und Ausloten möglicher gemeinsamer Aktivitäten. Die Veranstaltung ist offen für alle, die sich für den Heimatverein und/oder die Bibliothek interessieren.