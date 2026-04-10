Auch heuer waren die Pfadfinder Bad Ischl wieder im Einsatz: Rund um den Siriuskogel haben WIWÖ (Wichtel und Wölflinge), GUSP (Guides und Späher) und CAEX (Caravelles und Explorer) gemeinsam Müll gesammelt – und dabei ordentlich angepackt.
Mit Handschuhen, Müllsäcken und viel Motivation ging’s durch Wald und Wiesen in Bad Ischl. Ziel: achtlos Weggeworfenes raus aus der Natur holen und ein klares Zeichen für Umweltschutz setzen.
„Die Kinder sehen direkt, was ihr Einsatz bewirkt – und genau das bleibt hängen“, sagt WIWÖ-Stufenleiter Marcus Ferdin. „So wird Umweltbewusstsein ganz praktisch erlebbar.“
Die jährliche Aktion zeigt: Engagement, Teamwork und Verantwortung beginnen schon bei den Jüngsten – und machen gemeinsam sogar richtig Spaß.
Die Pfadfinder in Zahlen:
- die Ischler Pfadfinder haben derzeit rund 90 Mitglieder
- uns gibt es schon seit über 100 Jahren (1924)
- das World Scout Jamboree fand 3.–13. August 1951 am Ischler Golfplatz statt
- bei diesem Jamboree nahmen circa 12.800 Pfadfinder aus 61 Nationen teil
- 36 Pfadfindergruppen gibt es aktuell in Oberösterreich
- in Österreich sind etwa 85.000 Pfadfinder aktiv
- die Pfadfinderbewegung gilt mit über 50 bis 60 Millionen Mitgliedern in über 200 Ländern als die größte internationale Kinder- und Jugendbewegung der Welt
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