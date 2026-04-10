Auch heuer waren die Pfadfinder Bad Ischl wieder im Einsatz: Rund um den Siriuskogel haben WIWÖ (Wichtel und Wölflinge), GUSP (Guides und Späher) und CAEX (Caravelles und Explorer) gemeinsam Müll gesammelt – und dabei ordentlich angepackt.

Mit Handschuhen, Müllsäcken und viel Motivation ging’s durch Wald und Wiesen in Bad Ischl. Ziel: achtlos Weggeworfenes raus aus der Natur holen und ein klares Zeichen für Umweltschutz setzen.

„Die Kinder sehen direkt, was ihr Einsatz bewirkt – und genau das bleibt hängen“, sagt WIWÖ-Stufenleiter Marcus Ferdin. „So wird Umweltbewusstsein ganz praktisch erlebbar.“

Die jährliche Aktion zeigt: Engagement, Teamwork und Verantwortung beginnen schon bei den Jüngsten – und machen gemeinsam sogar richtig Spaß.

Die Pfadfinder in Zahlen: