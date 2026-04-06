Am Sonntag ist es bei einer Skitour im Höllengebirge zu einem Unfall gekommen. Eine 63-jährige Frau aus dem Bezirk Gmunden wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Die Tour musste nach einem Zwischenfall im Bereich des Hochleckenhauses abgebrochen werden. Die Verletzte wurde per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Skitour vom Feuerkogel gestartet

Das Ehepaar startete am 5. April 2026 gegen 10:00 Uhr bei der Bergstation der Feuerkogelseilbahn in Ebensee am Traunsee. Geplant war eine Überschreitung des Höllengebirges über die Riederhütte und das Hochleckenhaus mit anschließender Abfahrt über das Aurachkar.

Einbruch in Schneedecke beim Abstieg

Kurz nach dem Passieren des Hochleckenhauses schnallte die 63-Jährige ihre Skier ab, um eine Passage zu Fuß zu bewältigen. Beim anschließenden Abstieg brach sie mit dem linken Fuß durch die Schneedecke und verletzte sich dabei.

Aufgrund der Verletzung war ein Weitergehen nicht mehr möglich. Ihr 67-jähriger Ehemann setzte daraufhin einen Notruf ab. Die verletzte Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen.

Quelle: LPD OÖ