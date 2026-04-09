Bodenständig, verlässlich und verantwortungsbewusst – die OÖVP-Salzkammergut präsentiert die Ergebnisse der Mitgliederbefragung zu „Vorsprung Oberösterreich“.

Im Rahmen des laufenden Programmprozesses „Vorsprung Oberösterreich“ hat die Oberösterreichische Volkspartei gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut IMAS ihre Mitglieder zu zentralen Zukunftsthemen befragt.

Die Ergebnisse bilden eine wesentliche inhaltliche Grundlage für das neue Zukunftsprogramm, mit dem Landeshauptmann Thomas Stelzer und die OÖVP einen Vorsprung für Oberösterreich erarbeiten wollen. Insgesamt wurden 18.501 Ideen eingebracht – viele davon auch aus dem Salzkammergut.

Die Ergebnisse der Mitgliederbefragung zeigen ein klares Bild über die Anliegen und Werte der Mitglieder im Bezirk Gmunden:

• 89 Prozent der Befragten sind mit der Lebensqualität in Oberösterreich zufrieden

• 9 von 10 Bewohnern des Salzkammergutes leben gerne in ihrer Heimat

Oberösterreich

• Fast 60 Prozent engagieren sich ehrenamtlich – auch außerhalb der OÖVP-Familie

• Die Hälfte geht im Vergleich zu anderen Bundesländern von gleich guten

persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten in OÖ aus (50%). Rund zwei Fünftel glauben

an eher bessere persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in OÖ (45%)

• Annähernd 90 Prozent sehen OÖ als einzigartige und besondere Region in Europa..

Als wichtigste Themen für die Zukunft wurden genannt:

• Gesundheit (25 %)

• Pflege (20 %)

• Migration & Asyl (14 %)

• Bürokratieabbau/Deregulierung (15 %)

Als größte Veränderungen unserer Zeit sehen die Mitglieder vor allem:

• Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (59 %)

• Globalisierung (55 %)

• Demografischer Wandel (51 %)

Besonders wichtig sind den Mitgliedern dabei die Werte:

• Bodenständigkeit (79 %)

• Verlässlichkeit (77%)

• Verantwortung (69 %)

Für den Bezirksparteiobmann der Salzkammergut-Volkspartei, LAbg. Rudolf Raffelsberger, zeigen die Ergebnisse der Befragung deutlich: „Die Zukunft Oberösterreichs entscheidet sich standortpolitisch an den großen Fragen von Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz, Wettbewerbsfähigkeit und Alterung der Gesellschaft.

Das Ziel von Landeshauptmann Thomas Stelzer und der OÖVP ist es, zu den stärksten Industrieregionen Europas zu gehören. Gleichzeitig zeigen unsere Mitglieder eine enge Verbundenheit mit unserem Hoamatland“, betont Raffelsberger und ergänzt: „Daher legt unser Zukunftsprogramm einen starken Fokus auf die Sicherung von Arbeit, Wirtschaft und Wohlstand und verbindet auch Zukunft mit den Grundtugenden der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher wie Bodenständigkeit, Verlässlichkeit und Verantwortung.“

In diesem Zusammenhang erinnert Raffelsberger abschließend: „Unser Landeshauptmann hat bereits mehrmals betont, dass man wieder mehr darüber reden müsse, wovon wir leben und nicht, wie wir leben. Nämlich von Arbeit, Leistung, Wirtschaftswachstum, Innovation und die Verbindung von Modernität mit Brauchtum.“