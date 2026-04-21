… sieh, das Schöne liegt so nah!“. Diesem Zitat von Goethe folgend wanderten die Senioren vom Pensionistenverband Altmünster am Traunreiterweg flussaufwärts von Unterthalham nach Gmunden.

Größte Herausforderung war der Anstieg zum Ziel, dem Gasthof „Altmühl“. Mit der Vorfreude auf ein kühles Bier wurde auch diese letzte Hürde bewältigt. Einige „Fußmarode“ erwarteten dort bereits die fröhlichen Wanderer.

Nachdem beim vorzüglichen Mittagessen alle ihren Durst und Hunger gestillt hatten, dankten sie der Wanderwartin Helga Trawöger für diese idyllische Wanderung entlang der Traun in unserer unmittelbaren Heimat.