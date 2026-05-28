Mittlerweile zum sechsten Mal laden die Künstlerinnen und Künstler des noch sehr jungen Gmundner Kunstvereins am Wochenende von 6. und 7. Juni 2026 zur Werkschau in das Schloss Ort.

Auch dieses Jahr präsentieren die Mitglieder ihre Werke und Arbeiten im Innenhof und am Rundgang des Seeschloss Ort am Traunsee, vor einer der wohl schönsten Kulissen, die das Salzkammergut zu bieten hat. Malerei, Druck, Grafik, Fotografie, entstanden in den Ateliers und Werkstätten im Großraum Gmunden, und wie bereits im letzten Jahr aus Oaxaca/Mexico.

Der gemeinsame Nenner der gezeigten Kunst aus dem Salzkammergut und dem Alpenvorland ist der Titel der Themenausstellung „ Unter der Oberfläche“. Die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler widmen sich dem Thema mit einer Vielzahl an Zugängen in den ausgestellten Werken. Seien es noch nicht gezeigte Werkserien, ungewöhnliche, neue Zugänge zur Kunst oder Besonderheiten und Platzerl im Salzkammergut, die noch unter der Oberfläche der eigenen Werkserien schlummern und nun eine Bühne bekommen . Das diesjährige Träger-Motiv seitens des Kunstvereins stammt von Vereinsmitglied Jürgen Bley, kuratiert wird die Themenausstellung auch dieses Jahr von der Künstlerin Maike Pichler.

Bereits seit Wochen setzt der Gmundner Kunstverein wieder auf Außenwirkung und stellen die Arbeiten der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler vor.

Als Kunstprojekt des Vereins zählt auch die Fotoserie „Alte Meister“, im Zuge dessen jedes Jahr berühmte Werke aus der Kunstgeschichte nachgestellt werden. So wurde dieses Jahr das Werk „Das Frühstück der Ruderer“ (Le déjeuner des canotiers) von Pierre-Auguste Renoir im Gastgarten des Café Brandl nachgestellt, mit tatkräftiger Unterstützung der Geschäftsführung.

Was sich im Sommer 2020, zeitlich zwischen zwei Corona-Lockdowns und unter strengen Auflagen noch als ein Gemeinschafts-Experiment der Gmundner Kunstszene ergab, hat sich zu einem jährlich wiederkehrenden Ausstellungs-Format etabliert. Und jedes Jahr entwickelt sich die Ausstellung inhaltlich, thematisch und auch in puncto Werkspräsentation weiter. Die gemeinsame Präsentation mit Gastkünstlerinnen und Gastkünstlern aus dem Salzkammergut ist ein nächster, großer Schritt, die Gruppenausstellung weiterzuentwickeln.

Der Gmundner Kunstspazierer öffnet am Samstag, dem 6. Juni um 10:00 Uhr seine Tore. Um 16:00 Uhr lädt die Künstlerin Angelika Toma auch dieses Jahr wieder zu einer Lesung. Die Vernissage zur Ausstellung ist für 18:00 Uhr angesetzt. Am Sonntag, dem 9. Juni, können Kunst-Interessierte die Ausstellung von 10:00 bis 18:00 Uhr besuchen.

Der „Gmundner Kunstspazierer“ findet auch bei Schlechtwetter statt. Der Eintritt ist frei!

Mitglieder des Vereins: Jürgen Bley, Heidi T. Cigler, Christine Danninger, Anna Gapieieva, Oliver Hofmann, Karin Kandera-Leister, Matthias Kretschmer, Inge Kreuzer, Lisa Mona, Christine Pahl, Katharina Paschuk, Maike Pichler, Anneliese Schinagl, Monika Stahl, Gerlinde Stropek, Andrea Sevc, Angelika Toma, Frank Tschautscher, Ariela Tschautscher-Skazlic, Günther Wimmer, Karen Zierler

Gastkünstler*innen: Brigitte Ablinger, Heidi Deringer, Claudia Gäbelein, Alexandra Kienesberger, Darinka Moher, Sylvia Kneidinger (MX)