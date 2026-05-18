Die Pfadis Gmunden feiern im Jahr 2026 ihr 80-jähriges Bestehen und veranstalten daher ein spektakuläres „Schaulager“ am Pfingstwochenende 22. und 23. Mai 2026 auf dem Gelände des Seebahnhofes in Gmunden mit Spielen, Bauten und Abenteuern, einem Programm für alle von 5 bis 99 Jahren, wo bis zu 500 Besucher/innen täglich erwartet werden.
Die Geschichte der Pfadis Gmunden:
– 1946 – 2026: 80 Jahre ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit in Gmunden
– 80 Jahre Abenteuer, Spiel und Gemeinschaft
– 80 Jahre Anleitung zu eigenständigem, kritischem Denken und nachhaltigem Handeln
– rund 20 aktive, ehrenamtliche LeiterInnen
– über 100 Kinder und Jugendliche profitieren aktuell davon
– durchschnittlich 20 Lagertage pro Kind und Jahr
– rund 10 Aktionen/Geländespiele und Spurengänge pro Jahr
Die Pfadfinder/innenarbeit geschieht nach fundierter pädagogischer Ausbildung der Leiterinnen und Leiter in Theorie und Praxis auf Seminaren der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche mit abwechslungsreichem Programm zu aufgeschlossenen und fähigen Mitgliedern der Gesellschaft zu bilden. Dieser Aufgabe haben sich in den letzten Jahrzehnten in Gmunden und Umgebung hunderte Menschen gewidmet. Die Pfadfinder*innen sind für Heranwachsende aus allen gesellschaftlichen Schichten und Gruppen und ungeachtet der politischen Richtung oder Konfession offen. Das kostengünstige Anbieten aller Aktivitäten ist eine wichtige Maxime. Auch wenn es in manchen Familien zu finanziellen Engpässen kommt, wird stets versucht, den Kindern und Jugendlichen jede Aktion und jedes Lager zu ermöglichen.
„Wir feiern mit den Kindern und Jugendlichen, mit vielen Ehrenamtlichen und ehemaligen Pfadis, Eltern, Freunden und Gästen unseren 80. Geburtstag und bieten eine Leistungsschau der Pfadimethode und -technik. Am Seebahnhof gibt es Spielstationen, Palatschinkenbraten am offenen Feuer, ein Jurtencafe, eine authentische Kochstelle und ein Floß. Für Jung und Alt wird einiges geboten. Wir möchten mit diesem Fest zeigen, dass wir Pfadis in Gmunden seit 80 Jahren Werte leben, die aktueller sind denn je – Verantwortung, Zusammenhalt und der Blick in die Zukunft“, so der Pressebeauftrage der Pfadfinder Gmunden Mag. Richard Held und Gruppenleiter Stefan Fuchshuber und Thomas Plachy im Gespräch. Lassen Sie sich dieses Großereignis nicht entgehen, ein tolles Programm wartet an beiden Tagen auf die zahlreichen Besucher. Ebenso ist für Speis und Trank zur Genüge gesorgt und im großen Festzelt sind genügend Sitzgelegenheiten vorhanden.
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