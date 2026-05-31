Sommerlich herrliches Wetter begleitete den Ausflug des Hausruckviertler Mundartkreises am 28.05.2026 an den Attersee. Mit der Attersee-Bahn führte eine beschauliche Fahrt von Vöcklamarkt bis zum Zielpunkt Attersee. Die folgende 2,20-stündige Schifffahrt war ein Genuss für alle Sinne.

Die Faszination liegt im imposanten Höllengebirge, den lieblichen Orten mit ihren prächtigen Sommervillen und dem tiefblauen Farbenspiel des Sees. Südseitig bis Unterach und ostwärts ging es zurück bis Weyregg und Attersee.

In gemütlicher Runde im schönen Gastgarten „Am Attersee“ und in herzlicher Einigkeit vereint, schmeckte der hervorragende Gaumenschmaus, gefolgt von einer knappen Dichterlesung, die von Elfie Schneglberger (Lambrechten), Regina Höftberger (Attnang), Marianne Rauchenzauner (Pöndorf), Paula Koch (Ampflwang), Margarete Eder (Frankenburg), Marianne Lachinger (Vöcklamarkt) und Elisabeth Lienhart-Steiner (Vöcklabruck) dargebracht wurde.

Die gesamte Organisation des Ausflugs lag in den bewährten Händen von Dietmar und Hedwig Ematinger (Attnang).