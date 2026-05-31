Auf Ersuchen des Leiters des Altenheimes in Ebensee Daniel Preiner an den Obmann des Ebenseer PV Franz Lidauer, Heimbewohner den Besuch des Pfingstbierzeltes der Feuerwehr Roith zu ermöglichen, meldeten sich spontan viele Pensionisten, um bei dieser sozialen Aktion teilzunehmen. So konnten zahlreiche Heimbewohner das Bierzelt und den Handwerksmarkt besuchen und ein Henderl, sowie ein stärkendes Getränk, zu dem die Feuerwehr Roith die Altenheimbewohner und die teilnehmenden Mitglieder des PV einlud, im Bierzelt genießen. Für alle Teilnehmenden war es eine Freude den Bewohnern des Altenheimes diese Möglichkeit zu bieten.
Schreibe einen Kommentar