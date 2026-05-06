In der Schulwoche vom 20. bis 24. April 2026 traten 61 Schülerinnen und Schüler des zweiten Jahrgangs der Tourismusschule Bad Ischl zur Prüfung „Diplomierter Käsekenner Österreich“ an. Mit sieben ausgezeichneten und 17 guten Erfolgen schlossen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Prüfung mit hervorragenden Leistungen ab.

Am Montag fand zunächst die anspruchsvolle theoretische Prüfung statt, die computerunterstützt absolviert wurde. Im Anschluss daran folgte die sensorische Prüfung, bei der neben dem Geruchs- und Geschmackssinn auch das im Unterricht erworbene Fachwissen über Käse gefragt war.

Die praktischen Prüfungen wurden vor einer hochrangigen Prüfungskommission unter dem Vorsitz von Fachvorstand Günter Gaderbauer abgehalten. Trotz großer Nervosität und großer Anspannung stellten die Schülerinnen und Schüler am Käsewagen ihr Können erfolgreich unter Beweis. Die Erleichterung über den gelungenen Abschluss der ersten praktischen Prüfung war deutlich spürbar.

Die achtmonatige Ausbildung zum Käsekenner bzw. zur Käsekennerin ist mit umfangreichem Lernstoff verbunden und stellt hohe Anforderungen an die Teilnehmenden. An unserer Schule ist das Fach in der zweiten Klasse verpflichtend, die Entscheidung zur Ablegung der Diplomprüfung liegt jedoch bei den Schülerinnen und Schülern selbst. Die vom Bundesministerium für Bildung anerkannte Zusatzqualifikation bietet einen wertvollen Vorteil für den späteren Einstieg ins Berufsleben, insbesondere in der gehobenen Gastronomie.

Umso erfreulicher ist es, dass nun 61 Schülerinnen und Schüler unserer Schule den Titel „Diplomierte Käsekennerinnen und Käsekenner” erwerben konnten. Hinter diesem Erfolg stecken viele Stunden intensiven Lernens sowie fundiertes Wissen über Käseherstellung, Käsestile, Herkunft und Reifungsarten sowie rund 30 österreichische Käsesorten. Auch die Präsentation des Käsewagens und die fachgerechte Erklärung der Beigaben waren Teil der praktischen Prüfung.

Ein besonderer Dank gilt den Prüferinnen und Prüfern Tanja Wieser, Marianne Winkler, Michaela Eder, Michael Pesendorfer und Christian Moser für ihr Engagement und die wertvolle Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern sowie den Ausbildern. Ebenso bedanken wir uns bei den Ausbildern Lorenz Pesendorfer und Uwe Muhr für ihre Geduld und die engagierte Vermittlung des Fachwissens.