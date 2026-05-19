Am Montagnachmittag kam es im Bereich der Kalkwerkbrücke auf der B145 in Bad Ischl zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Einsatz führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gegen 16:28 Uhr wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mitterweißenbach sowie der Hauptfeuerwache Bad Ischl mit dem Einsatzstichwort „Verkehrsunfall Aufräumarbeiten“ alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache waren im Bereich Roith beziehungsweise Kalkwerkbrücke drei Pkw in einen Unfall verwickelt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Bad Ischl bereits vor Ort. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und errichtete einen Brandschutz. Die Polizei übernahm die Verkehrsregelung sowie die Aufnahme des Unfallgeschehens.

Massive Verkehrsbehinderungen während des Einsatzes

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten anschließend die Aufräumarbeiten durch. Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten wurden mit Ölbindemittel gebunden. Während der Dauer des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 17:40 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Quelle: ff-badischl.at