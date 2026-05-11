Am Donnerstag wurden in Ebensee zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Hotel- und Geschäftsrechnungen mit vorgetäuschten Online-Zahlungen beglichen zu haben. Die Ermittlungen brachten weitere mutmaßliche Betrugsdelikte im In- und Ausland ans Licht.

Verdächtige nach Zechprellerei angehalten

Am Vormittag des 7. Mai 2026 wurde die Polizei zu einem Hotelbetrieb in Ebensee gerufen, nachdem zwei Gäste ihre Rechnung nicht bezahlt hatten. Eine Polizeistreife konnte die Verdächtigen – einen 23-jährigen Argentinier und einen 51-jährigen Kubaner – wenig später am Weg zum Bahnhof anhalten. Beide führten keine Ausweisdokumente mit und machten widersprüchliche Angaben zu ihren Personalien.

Zahlungen offenbar nur vorgetäuscht

Ermittlungen im Hotel sowie bei einem Fahrradgeschäft in Ebensee ergaben, dass die beiden Männer Zahlungen mittels einer Online-App lediglich vorgetäuscht hatten. Weder die Hotelrechnung noch zwei Fahrräder waren tatsächlich bezahlt worden. Aufgrund des Betrugsverdachts und der unklaren Identität wurden beide vorläufig festgenommen.

Weitere Delikte und Untersuchungshaft

Weitere Erhebungen brachten mehrere internationale Treffer sowie zusätzliche Zech- und Betrugsdelikte in Salzburg, Tirol und Italien ans Licht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wels wurde über beide Beschuldigte die Untersuchungshaft verhängt. Die Polizeiinspektion Ebensee führt die Ermittlungen weiter und schließt weitere Opfer nicht aus, berichtet die Polizei.