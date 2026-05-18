Am Samstag 30.5.2025 von 7:00 bis 14:00 Uhr ist es wieder so weit! Einer der größten und best-besuchtesten Flohmärkte des Landes findet mit dem „Riesenflohmarkt des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt“ wie gewohnt in der Müllerbachstraße 22 in Waldbach Baumgarten/Gschwandt am Gelände der Familie Fürlinger statt. Wie die Bilder aus Vorjahren zeigen, wird eine Riesenauswahl an Flohmarktwaren auch dieses Jahr wieder vorhanden sein und auch für das leibliche Wohl sorgt ein Kuchenbuffet, heiße Würstel, Kaffee und kalte Getränke. Der Vorsitzende des PV Gschwandt Kurt Viertbauer hat sein bewährtes Team zur Hand und ALLE freuen sich auf zahlreiche Besucher/innen, die wieder aus allen Himmelsrichtungen des Landes kommen werden und herzlich willkommen sind!