Bad Ischl. Die 2BK der BHAK Bad Ischl durfte sich vergangene Woche über einen spannenden Besuch von Andreas Promberger, Leiter des Wirtschaftskammerbüros Bad Ischl, freuen, der interessante Einblicke in die Welt der Unternehmensgründung gab und zudem Broschüren wie „Quick Guide für Business Startups“, „Einfach machen“ und vieles mehr mitbrachte.

Dabei wurde deutlich, wie vielfältig die Möglichkeiten beim Start in die Selbstständigkeit sind und welche Überlegungen hinter der Wahl der passenden Rechtsform stecken. Besonders im Fokus standen Themen wie Verantwortung, Planung und die ersten Schritte auf dem Weg zum eigenen Unternehmen.

Mit vielen praxisnahen Tipps und anschaulichen Beispielen zeigte der Vortrag, worauf es wirklich ankommt – von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Die 2 BK konnte dabei wertvolle Eindrücke sammeln und einen realistischen Einblick in die Gründerszene gewinnen.