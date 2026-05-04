Sonntag, 03. Mai 2026, Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich die Feuerwehren Bad Ischl und Mitterweissenbach, sowie die Feuerwachen Ahorn, Perneck, Reiterndorf, Rettenbach und Sulzbach letzten Sonntagvormittag im Gerätehaus der FF Bad Ischl ein.

Gemeinsam mit der Musikkapelle Mitterweissenbach marschierte die Abordnung zum Kriegerdenkmal, wo ein Kranz unter dem Musikstück „Wir hatten einen Kameraden“ und drei Salutschüssen der Ischler Prangerschützen, zum Gedenken an die verstorbenen Feuerwehrkameraden, abgelegt wurde.

Bei einer stimmungsvollen Messe in der Ischler Pfarrkirche, geführt von Pfarrprovisor Dr. Arcanjo Sitimela, wurde dem Schutzpatron der Freiwilligen Feuerwehren dem Heilligen Florian, gedacht.

Pfarrprovisor Dr. Sitimela weihte im Anschluss an die Messe zwei vor kurzem in den Dienst gestellte Fahrzeuge, sowie das Spezialgerät „LUF 60“ am Platz vor der Johann Nestroy Schule feierlich ein.

Anschließend wurden folgende Kameraden für besondere Dienste von den anwesenden Ehrengästen angeführt von Frau Bürgermeister Ines Schiller und dem Bezirksfeuerwehkommandant Thomas Dreiblmeier, geehrt:

Für 25 – Jährige Mitgliedschaft:

David Hayböck und Markus Thaler, beide FF Bad Ischl

Für 40 – Jährige Mitgliedschaft:

Altbürgermeister Helmut Haas, FF Bad Ischl

Für 50 – Jährige Mitgliedschaft:

Walter Lindner, Josef Pilstl und Manfred Zeppezauer, FF Bad Ischl

Christof Gschwandtner, FW Perneck

Helmut Mayr, FF Mitterweissenbach

Die Feuerwehrverdienstmedaille des Bezirkes Gmunden in Bronze erhielt Daniel Gschwandtner von der Feuerwache Reiterndorf und in Silber Günter Gütl von der FF Bad Ischl.

Für besondere Verdienste wurde Hannes Stibl von der FF Bad Ischl, mit der Florian Medaille ausgezeichnet.

In den Ansprachen der Ehrengäste, wurde die ehrenamtliche Arbeit der Einsatzkräfte gebührend gewürdigt.

Der Pflichtbereichskommandant Jochen Eisl bedankte sich für die gute Zusammenarbeit bei den anwesenden Einheiten, sowie bei Dr. Arcanjo Sitimela für die würdiee Durchführung der Messe und der Segnung, der Stadtgärtnerei für den Blumenschmuck, der Musikkapelle Mitterweissenbach für die wie immer erstklassige musikalische Umrahmung der Feier und den Ischler Prangerschützen für die Salutschüsse. Ebenso dankte der Pflichtbereichskommandant seinem Gerätewart Christian Pernecker und dem Zivildiener Jonathan Houdek für die Vorbereitungen der Feierlichkeiten.