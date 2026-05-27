VÖCKLABRUCK/REGAU: Betroffene von Energiearmut in der Region können dank einer einzigartigen Kooperation zwischen der österreichweiten Energiegemeinschaft „Robin Powerhood“ und der Sozialeinrichtung „mosaik“ von kostenlosem Sonnenstrom profitieren. Das Ziel: Überschüssiger Strom aus privaten und gewerblichen PV-Anlagen wird direkt an einkommensschwache Haushalte weitergegeben – und so die Energiekosten spürbar senken.

Strom spenden, Armut bekämpfen

Viele Haushalte mit geringem Einkommen haben keine Möglichkeit, eigenen Strom zu erzeugen, und zahlen oft überdurchschnittlich hohe Energiepreise. Gleichzeitig müssen Produzent:innen von Solarstrom ihre Überschüsse häufig zu niedrigen Preisen verkaufen. „Robin Powerhood“ verbindet beide Seiten und arbeitet dabei eng mit „mosaik – Wohnungssicherung/Notschlafstelle/Integration“ zusammen, das Haushalte in Energiearmut betreut.

Einer der größten Stromspender der Region ist Star Movie Regau. Mit einer PV-Anlage von rund 700 kWp wurden seit 2025 bereits 15,4 Megawattstunden Strom gespendet – eine Geldleistung von etwa 1.700 Euro.

Voices: Gemeinsam für die Region

Hans Peter Obermayr (Star Movie Regau): „Kino bringt Menschen zusammen – und als regional verankertes Unternehmen liegt uns das Zusammenhalten in schwierigen Zeiten am Herzen. Während wir auf unseren Dächern wertvollen Sonnenstrom erzeugen, kämpfen Familien in unserer Nachbarschaft mit den Energiekosten. Dass unser PV-Überschuss über das mosaik direkt und unbürokratisch hilft, macht uns stolz. Wir hoffen, dass viele weitere Betriebe und Privatpersonen unserem Beispiel folgen.“

Stefan Hindinger (Leiter mosaik): „Der gespendete Strom kommt direkt unseren Klient:innen zugute. Bis zu 2.800 Kilowattstunden Strom kann ein Haushalt jährlich über Robin Powerhood erhalten und spart sich dadurch bis zu 350 Euro im Jahr.“

So funktioniert’s

Robin Powerhood sammelt überschüssige Strommengen und stellt diese Haushalten in Energiearmut zur Verfügung. Die Empfänger:innen zahlen nur die Netzkosten und Abgaben – der Strom selbst bleibt für sie kostenlos. Stromspender:innen können ihren Überschuss so sinnvoll einsetzen und gleichzeitig einkommensschwache Haushalte entlasten.

Mitmachen ist einfach

Wer Menschen in Energiearmut in der Region unterstützen möchte, kann sich mit seinem „Stromzählpunkt“ unter www.robin-powerhood.at registrieren und im Feld „Partnerorganisation“ „mosaik“ angeben.

Kontakt: mosaik, Tel. 07672/75145-10