Im Rahmen einer ersten bundesweiten Verleihungsrunde wurde die Mittelschule Gmunden-Stadt als eine von 87 Schulen in Österreich mit dem Ready4Finance Zertifikat für Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher:innenbildung ausgezeichnet.

Die Mittelschule Gmunden-Stadt setzt damit neue Schwerpunkte, die in unserer zunehmend globalisierten Welt stets an Bedeutung gewinnen: die SchülerInnen sollen in ihrer Mittelschulbildung stärker auf den Umgang mit Geld, auf Verbraucher:innenschutz und auf vielfältige Finanzthemen geschult werden. Somit wird auch eine solide Basis für den Übergang ins Berufsleben oder in höhere Schulen, auch z.B. mit Wirtschaftsschwerpunkt vermittelt.

Zusätzlich zur bereits umgesetzten Einführung eines Wahlfaches zur Finanzbildung und zur Durchführung von Projekten mit Partnerschulen, so z.B. mit der HAK Gmunden, wird es in der Mittelschule Gmunden-Stadt eine Umstrukturierung im Schulfach Geographie und wirtschaftliche Bildung (GWB) geben, welche eine verstärkten Fokus auf Finanz- und Verbraucherschutzthemen erlaubt. Außerdem werden diese Inhalte, auch unter Einbezug digitaler Medien und Tools, den Schüler:innen in den vier Besuchsjahren altersadäquat in Workshops mit Expert:innen, in den einzelnen Unterrichtsfächern und auch in fächerverbindenden Unterrichtsprojekten nähergebracht, um ein Lernen fürs Leben möglich zu machen.