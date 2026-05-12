Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 15. Mai zur ersten K-Pop Night ein: Die Gmundner Tanzgruppe DisCover bringt K-Pop-Choreografien auf die Bühne – und macht den Abend zum Treffpunkt für die wachsende K-Pop-Community der Region.

DisCover eröffnet den Abend mit zwei einstudierten Choreografien aus dem K-Pop-Repertoire – präzise ausgeführt, mit dem Ehrgeiz einer aktiven Dance-Cover-Community. Im Anschluss folgt eine Random Playdance Session: Bekannte K-Pop-Tracks laufen, alle auf der Tanzfläche machen mit – geübte Tänzer:innen genauso wie alle, die einfach dabei sein wollen.

DJ SHEN übernimmt danach das Zepter. Der Grazer Produzent und DJ verbindet Global Hits, EDM und K-Pop zu Sets ohne harte Brüche – ein Ansatz, der Floors in Japan, Indonesien, Deutschland und der Schweiz funktioniert hat. Als Resident DJ der KAYKO in Graz bringt er Erfahrung mit, die man hört. In Vöcklabruck legt er zum ersten Mal auf.

Korean Snacks runden den Abend ab. Herzlich willkommen sind alle ab 16 Jahren – jüngere Gäste in Begleitung eines Erwachsenen. Bitte Lichtbildausweis mitbringen.

Veranstaltungsinformation: Freitag, 15. Mai 2026 | Einlass: 20:00 Uhr, Beginn: 20:30 Uhr | OKH Vöcklabruck | Eintritt: 8 Euro (VVK), 10 Euro (Abendkassa) | Tickets: kupfticket.com | Weitere Infos: www.okh.or.at/programm