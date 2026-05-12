Auch heuer wieder ist die Heilig-Geist-Kirche in Lenzing mit einem abwechslungsreiches Programm bei der Langen Nacht der Kirchen ein Anziehungspunkt für die Region am Attersee, an Vöckla und Ager. Am Freitag, 29. Mai, beginnt der Abend um 19 Uhr mit einer Zaubershow für Jung und Alt. Magier Wolfgang Öller aus Steyr bringt mit verblüffenden Tricks sein Publikum zum Staunen.

Einladung zum politischen Engagement

Ab 20 Uhr startet eine Diskussionsrunde unter dem Motto „Politik – Ja bitte!“ „Politik hat heutzutage leider keinen guten Ruf“, meint Pfarrseelsorger Markus Himmelbauer: „Doch wir brauchen Menschen, die sich dafür einsetzen, unser Gemeinwesen zu gestalten und funktionsfähig zu erhalten. Dafür soll das Gespräch aufrütteln und Bewusstsein wecken.“ Unter der Leitung von OÖN Redakteur Edmund Brandner erzählen die Jungpolitiker Kilian Hindelang (Wolfsegg) und Fabian Egger (Seewalchen), was sie antreibt, sich parteipolitisch zu engagieren. „Jeder von ihnen war in meinen Pfarren in der Jugendarbeit engagiert“, erzählt Himmelbauer und ist gespannt, was sie sich von damals bei ihrem heutigen Einsatz bewahrt haben. Mit ihnen sprechen zwei Polit-Pensionistinnen: die frühere Landesrätin Birgit Gerstorfer und die ehemalige Bürgermeisterin und Nationalratsabgeordnete Ulrike Böker. Wie geschieht politische Gestaltung? Kann man Politik lernen? Wie kann man etwas weiterbringen, wo sind die Grenzen? Wozu ist es gut, dass es Parteien gibt? Wie kann Dissens fair und konstruktiv gelebt werden?

Sacro-Pop Nostalgie

In die Nacht hinein gibt es dann ein gemeinsames Singen der Hits des Neuen Geistlichen Liedes der 1970er Jahre: „Die Erde ist schön“ und viele andere. Es spielt die Band der evangelischen Christuskirche Schwanenstadt; der Zeitzeuge und Seelsorger Franz Harant erzählt aus der Jugendarbeit und religiösen Praxis der damaligen Zeit. Weit verbreitet war das Liederbuch „Das Lob“. „Wer es heut noch besitzt und es mitbringt, gewinnt einen Preis“, ermuntert Seelsorger Himmelbauer, sich auf diesen Nostalgie-Trip einzulassen.

Den ganzen Abend Lang ist Gelegenheit für Gespräch und Begegnung; für Snacks und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Freitag, 29. Mai, 19-23 Uhr

Lenzing, Heilig-Geist-Kirche

Lange Nacht der Kirchen

19 h Zaubershow

20 h Diskussion „Politik – Ja bitte!“

21:30 h SingAlong: Die Sacro-Hits der 70er

Begegnung, Gespräch, Snacks und Getränke

Eintritt frei