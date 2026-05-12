Am Samstag, 9. Mai 2026 war es wieder soweit: Die kleinen, feuerwehrbegeisterten Sprösslinge rückten bei der Kinder-Floriani-Feier der FF Bad Goisern ganz in den Mittelpunkt. Mal einen Nachmittag „Feuerwehrluft schnuppern“ und spielerisch all das ausprobieren, was die großen Vorbilder bei der Feuerwehr so machen. Dazu wurde ein vielseitiges Programm geboten, das die Kinderaugen zum Strahlen brachte: Schon beim gemeinsamen Hissen der Fahne herrschte reges Treiben, anschließend gab´s Hubsteigerfahrten, eine Ausfahrt mit dem Feuerwehrauto und dem Feuerwehrboot oder die Kleinen durften sich beim Löschen mit Feuerwehrschlauch und Feuerlöscher versuchen. Mal in eine richtige Einsatz-Uniform schlüpfen, beim „Feuerwehr-Minigolf“ einlochen oder die Geschicklichkeit mittels Hebekissen trainieren – all das konnten die Kleinsten mal probieren und „Feuerwehr“ einen ganzen Nachmittag spielerisch erleben und kennen lernen.