KIRCHHAM. Auf ein erfolgreiches Wettkampfwochenende kann die Judo Union Kirchham zurückblicken. Mit einem klaren Heimsieg in der Landesliga, einem Landesmeistertitel bei den Veteranen sowie starken Platzierungen auf nationaler und internationaler Bühne zeigten die Kirchhamer Judoka erneut starke Leistungen.

Den Auftakt machten die Veteranen-Landesmeisterschaften im Zuge des traditionsreichen Gallia-Turniers in Gallneukirchen. Stefan Leb krönte sich in der Altersklasse Ü50 bis 90 Kilogramm zum Landesmeister. Zusätzlich durften sich Jürgen Gruber (Ü40/-66 kg) und Christian Kickenweiz (Ü40/-81 kg) jeweils über den Vizelandesmeistertitel freuen.

Auch der Nachwuchs zeigte beim Gallia-Turnier auf. Maximilian Stiegler kämpfte sich in der U16 bis 50 Kilogramm auf den starken dritten Platz, Franz Gurtner erreichte Rang fünf.

Für das sportliche Ausrufezeichen des Wochenendes sorgte am Samstagabend die zweite Mannschaft der Judo Union Kirchham. Vor heimischem Publikum feierten die Kirchhamer in der Oberösterreichischen Landesliga A einen klaren 19:3-Erfolg gegen ASKÖ Reichraming. Die Gäste mussten zwar verletzungs- und terminbedingt auf mehrere Kämpfer verzichten, Kirchham nutzte die Gelegenheit jedoch konsequent und dominierte die Begegnung von Beginn an.

Auch international war die Judo Union Kirchham erfolgreich vertreten. Beim stark besetzten Apollon Cup im slowenischen Maribor, an dem zahlreiche Athletinnen und Athleten aus mehreren Nationen teilnahmen, überzeugten die Kirchhamer Judoka mit starken Leistungen. Anna Gruber holte in der Altersklasse U14 bis 32 Kilogramm den zweiten Platz. Johannes Wörmanseder sicherte sich in der Klasse U18 bis 90 Kilogramm die Bronzemedaille. Ebenfalls einen starken Auftritt zeigte Luca Blohberger, der in der Altersklasse U16 bis 55 Kilogramm unter 41 Startern den hervorragenden fünften Platz erreichte. Im Kampf um Bronze musste er sich erst nach 5:05 Minuten im Golden Score knapp mit Yuko geschlagen geben.