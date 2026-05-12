„Tradition muss gewahrt werden!“ so die Einladung zur Maiandacht beim eh. Baumgartenwirt Sabine und Sigi Papst Spießberger am Montag 11.5.2026. Regen hatte zwar eine Maiandacht direkt bei der Hauskapelle verhindert, aber im geschützten Innenhof des Baumgartenwirtes wurde ein Altar mit Marienstatue und Kerzen aufgebaut, Tische und Sitzgelegenheiten vorbereitet und so eine schöne Atmosphäre geschaffen. Viele Besucher trotzten den beginnenden Eisheiligen und wohnten der Feierstunde, abgehalten von Pfarrer Alois Kainberger bei. Mit Marienliedern und Geschichten zur Gottesmutter Maria und einer Geschichte zum Muttertag von Renate Pamminger verging die Feierstunde wie im Fluge.

Alle Besucher wurden dann im Anschluss in die warme Gaststube von Sabine und Sigi zu einer Mostjause eingeladen. Beim Betreten der Gaststube kam Wehmut auf und die Erinnerung an die schönen Stunden im Gasthaus Baumgarten wurden wach. Alles hat ein Ende und der wohlverdiente Ruhestand der Wirtsleute sei ihnen von Herzen gegönnt. Mit netten Geschichten und Erinnerungen wurde am Ende beschlossen, dass es nicht die letzte Maiandacht bei der Familie Papst-Spießberger war.