Das Kleiderkammerl Bad Ischl hat der Lebenshilfe-Werkstätte in Bad Ischl 4.000 Euro gespendet. Das Geld kommt den Beschäftigten bei ihrer Teilnahme an den Special Olympics in Wien zugute. Der Besuch der Spenderinnen in der Werkstätte wurde zum herzlichen Kennenlernen.

Drei Damen des Kleiderkammеrls besuchten die Lebenshilfe-Werkstätte in der Wolfgangerstraße und verschafften sich einen persönlichen Eindruck von der Einrichtung. Martina Trausner, Mitarbeiterin der Werkstätte, berichtete ihnen von der bevorstehenden Teilnahme an den Special Olympics in Wien. Das Engagement der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und die Arbeit der Werkstätte hinterließen bei den Besucherinnen einen bleibenden Eindruck. Bei Kaffee und Kuchen fand der Besuch einen gemütlichen Ausklang.

Spende ermöglicht sportliche Teilhabe

Die 4.000 Euro fließen direkt in die Vorbereitung und Teilnahme der Sportlerinnen und Sportler der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl bei den Special Olympics in Wien. Die Special Olympics sind die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und schaffen weit über den Sport hinaus Begegnungen und Sichtbarkeit.

Für die Beschäftigten der Werkstätte bedeutet die Teilnahme die Chance, ihre Fähigkeiten auf nationaler Ebene zu zeigen und neue Kontakte zu knüpfen. Engagements wie das des Kleiderkammеrls zeigen, wie gesellschaftliche Teilhabe durch lokale Unterstützung konkret gefördert werden kann.