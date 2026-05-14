Der diesjährige Mutter-und Vatertagausflug führte 80 Ebenseer Pensionisten nach Anger in der Nähe von Traunstein, Bayern zur Porsche Traumwelt. Dolle Autos, eine fantastische Miniatur- Eisenbahnanlage sowie kostbares Blechspielzeug in allen möglichen Varianten, begeisterten alle. Anschließend gab es im Brauhaus Wochinger in Traunstein ein gutes Mittagessen. Zurück ging die Fahrt entlang des Waginger Sees und durch die schöne bayrische Landschaft nach Ebensee. Das wunderschöne Wetter machte diesen Ausflug zusätzlich für alle Teilnehmer zu einem besonderen Erlebnis.
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