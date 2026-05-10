Im Mai gibt’s beim Pensionistenverband Altmünster die schöne Tradition, im Zuge des monatlichen Kaffeenachmittags auch den Mutter- und den Vatertag zu feiern. Obmann Alois Ehrnleitner freute sich, neben 64 Senioren auch die Abgeordnete zum Nationalrat und Vizebürgermeisterin Elisabeth Feichtinger mit ihrem Gatten Florian begrüßen zu dürfen.

Höhepunkt des gemütlichen Beisammenseins war zweifelsohne der 95. Geburtstags des ältesten Mitglieds Irmgard Altendorfer. Irmgard darf sich bester Gesundheit erfreuen und ist bei den Veranstaltungen eine verlässliche Teilnehmerin. Sie ist eine verlässliche Teilnehmerin an den alljährlichen 4-Tages-Fahrten, bei den Wanderungen lässt sie so manchen Jüngeren im wahrsten Sinne des Sprichworts „alt“ aussehen. Der Obmann dankte der Jubilarin für ihre langjährige Treue mit einem Blumenstock und wünschte ihr noch sehr viele schöne Stunden bei möglichst vielen Veranstaltungen des Pensionistenverbands.

Zum bevorstehenden Muttertag überreichte Vizebürgermeisterin Elisabeth Feichtinger allen Damen eine Rose, während ihr Gatte Florian die Herren mit einem Vatertagsgruß aus einer nahen Privatbrauerei überraschte.

Bevor die Veranstaltung ihren gemütlichen Ausklang nahm, verteilten die Vorstandsmitglieder die obligaten Muttertags-/Vatertags-Striezel.